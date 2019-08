Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus: “Potrei ritirarmi il prossimo anno, oppure…”

Nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo ha affrontato anche il tema ritiro. Parole che possono mettere in allarme la Juventus e tutti i fan del cinque volte Pallone d’Oro anche se, come lo stesso CR7 ha ammesso, l’ipotesi di proseguire ancora per alcuni anni resta sempre la pista più probabile.

TRA UN ANNO … – “Potrei chiudere la carriera il prossimo anno”, ha detto Cristiano Ronaldo. “Ma potrei giocare anche fino a 40-41 anni. Non so, quello che dico è sempre è che bisogna godersi il momento. Il presente è eccellente e devo godermelo”, ha poi specificato il portoghese. E sulle sue vittorie: “C’è qualche altro giocatore che ha vinto come me? Credo che nessun giocatore detenga più record di me, sono ormai nella storia del calcio”.

SOLDI – Parere piuttosto duro, invece, per quanto riguarda il mercato attuale e le valutazioni per alcuni giocatori che “non hanno dimostrato ancora nulla”. Il portoghese non ci va leggero: “Lasciando da parte il caso di Joao Félix, ormai qualsiasi giocatore vale 100 milioni, anche se non ha ancora dimostrato nulla. C’è più denaro nel calcio. Un centrale di difesa e un portiere possono valere 70 o 80 milioni. Io non sono d’accordo, ma questo è il mondo in cui viviamo e quindi bisogna rispettarlo”.

PASSATO – Un piccolo retroscena anche sul suo passaggio dallo Sporting Lisbona al Manchester United, club che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale: “La gente crede che la partita contro lo United che ho giocato ai tempi dello Sporting, sia stata decisiva per la mia partenza, ma non è così. Non se n’è mai parlato, ma il club era in difficoltà, perché c’erano anche altri club su di me. Il Valencia, per esempio. Ma ho incontrato anche Wenger e stavo per andare all’Arsenal. Ho parlato molto anche con Real Madrid, Barcellona e Inter. Poi è vero, ho giocato contro lo United e si sono accelerate le operazioni. Anche loro erano molto interessati, volevano che si velocizzasse la trattativa il più possibile per portarmi via subito. Io non pensavo che sarei partito già quell’anno”, ha concluso Cristiano Ronaldo.