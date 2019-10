Dalla Spagna: “Mourinho andrà al Real, da definire solo la data”

Dopo quella del Lione, José Mourinho ha rifiutato anche la panchina del Borussia Dortmund. Non male per chi, solo pochi mesi fa, non aveva saputo trattenere le lacrime pensando alla lunga pausa forzata, se è vero che lo Special One non lavora dal dicembre 2018.

I due no avrebbero però un motivo ben preciso, oltre che facilmente intuibile. Il tecnico portoghese è in attesa di sviluppi al Real Madrid.

Il feeling con Florentino Perez è noto, così come il fatto che la seconda era Zidane si stia sviluppando su binari molto diversi dalla prima, trionfale con la vittoria di una Liga e tre Champions consecutive.

Secondo As, Mourinho “ha già deciso dove vuole allenare. Tutto è già organizzato, incluso lo staff tecnico. Manca solo la data di inizio. Così dice chi lo conosce. Mourinho sta aspettando il Real Madrid”. Fonti vicine all’ex allenatore dell’Inter avrebbero ammesso ad As che la questione non è tanto se Mou andrà a Madrid, ma quando questo succederà.

Secondo quanto filtra dalla Spagna, l’interesse per il portoghese sarebbe stato ammesso da alcuni ambienti della dirigenza madridista, mentre altri negano totalmente qualsiasi desiderio di ritorno.