Dall’Inghilterra: il futuro di Allegri sarà in Premier League

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Dopo un anno sabbatico, l’ex tecnico della Juventus ha manifestato la volontà di sposare un nuovo progetto. Secondo le indiscrezioni riportate dal Mirror, l’allenatore livornese è atteso dalla Premier League.

MANCHESTER – Ad attenderlo ci sarebbe infatti il Manchester United, pronto a puntare su di lui in caso di divorzio con Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils stanno vivendo l’ennesima stagione difficile e, per rilanciarsi a livello nazionale e internazionale, vorrebbero puntare su un grande nome per la propria panchina.