Il difensore e capitano della Juventus Danilo non ha dubbi: la Vecchia Signora deve tornare a vincere. Intervistato da Scarp de’ tenis, il brasiliano ha parlato di cosa si aspetta per il futuro della squadra ma anche a livello personale, specie dopo che avrà appeso gli scarpini al chiodo.

"Giocare per la Juve significa dover dare sempre il 100%. Sogno di tornare a vincere in bianconero", ha detto Danilo. "Ho già vinto e so quanto è bello festeggiare con questa maglia, per cui il mio principale obiettivo è tornare a gioire in campo insieme alla nostra gente perché negli ultimi tempi abbiamo sofferto un po’ di più di quanto pensavamo, e quest’anno dobbiamo trovare la strada giusta per regalare gioia ai nostri tifosi e a noi stessi".