De Boer ricorda il Gabigol nerazzurro: “All’Inter lo chiamavamo tutti Gabi-no-gol…”

In Brasile si sta rivelando un autentico fuoriclasse. Reduce dalla vittoria di un’altra Copa Libertadores, con doppietta in finale col suo Flamengo, vuole continuare a sorprendere. In Italia, quando fu acquistato dall’Inter, aveva realizzato un solo gol in tutta la sua esperienza nerazzurra. A parlarne, il tecnico di quell’annata sfortunata Frank de Boer (che poi venne esonerato dopo poco tempo): “Di lui avevo sentito pochissimo, mi avevano detto fosse un giocatore fantastico – ha detto ai microfoni di Fox Sports, ironizzando -. Noi lo chiamavamo Gabi-no-gol, altro che Gabigol. A Milano era venuto con due persone che gli facessero da social media manager e una guardia del corpo. Non ha fatto nulla”. Come detto, ha segnato solo nella trasferta di Bologna in 9 presenze complessive.