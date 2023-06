De Jong accusa la Uefa: “Pensano solo ad arricchirsi”. E Ceferin risponde

Senza peli sulla lingua, Frenkie DeJong si è scagliato contro la Uefa lamentando un calendario troppo fitto. Il calciatore del Barcellona ha usato toni molto forti ai microfoni del Telegraph: "La Uefa pensa solo ai propri interessi e ad arricchirsi, sempre di più. Continuano ad aggiungere partite ad un calendario già fitto di suo". E alla presenza di tali accuse, non si è fatta attendere le repliche del presidente Aleksander Ceferin: "Prima di parlare, bisogna informarsi - riferisce Gazzetta.it -. I soldi ricavati non arrichiscono né la Uefa né me, ma vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. L'ho detto più volte, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano".