De Laurentiis critica Jorginho: “Rigore tirato da chi non è rigorista”

Il patron del Napoli duro sul centrocampista dopo l'errore dal dischetto con l'Italia

Il numero uno dei partenopei ha rilasciato alcuni commenti a Italpress riportate anche da Fanpage subito dopo la partita: "Se sono contento per il gol Di Lorenzo? Non è il primo gol che segna", ha detto De Laurentiis sulla rete dell'esterno del Napoli. Ma poi la frecciata: "Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è", ha aggiunto con riferimento a Jorginho. "Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…".