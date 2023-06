De Laurentiis: “Via pista di atletica dagli stadi e impianto ai club per 99 anni”

LA GESTIONE DEI COMUNI – Affinché i tifosi preferiscano assistere alle partite direttamente allo stadio e non in ciabatte davanti alla tv, ci vuole una svolta. A sottolinearlo è anche il patron dei partenopei che ha affermato: “I Comuni sono tutti in dissesto finanziario, non hanno soldi per la manutenzione o migliorare gli stadi, bisognerebbe fare una legge per la quale i Comuni possano cedere per 99 anni – a chi voglia investire – questi stadi che altrimenti vanno in sofferenza. Una legge che passi sopra le teste delle sovrintendenze che molto spesso mettono veti impossibili”.