De Rossi e la passione per il calcio: “In Argentina ce l’hanno ancora. In Italia invece…”

Futuro ancora da definire per Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma e del Boca Juniors ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di tuffarsi nella carriera dirigenziale o, forse, da allenatore.

Parlando ai microfoni di Sky, però, ‘Capitan Futuro’ ha voluto tornare sulle emozioni e la passione per il pallone e per il calcio giocato puntualizzando le sensazioni provate in Argentina: “Servirebbe una quarantena intera per raccontare ciò che ho vissuto in quei sei mesi a livello di emozioni. L’Argentina è un posto unico, molto più simile di quanto si possa pensare all’Italia, anche perché la metà di loro sono di origini italiane. Si vive di passione, passione per qualsiasi cosa: per il cibo, la musica, il tango e poi tutto sfocia clamorosamente nel calcio. Ho trovato un campionato sul quale si può discutere dal punto di vista tecnico e tattico, ma in sei mesi non ho mai visto un giocatore tirare indietro la gamba né in allenamento né in gara o non dare il 200%”. E ancora: “C’è un tipo di calore che non abbiamo più in Italia, c’è una passione disinteressata e pura. La Bombonera poi è lo stadio più assurdo e clamoroso al mondo, io a tutti gli appassionati auguro di poterlo visitare durante una partita del Boca”, ha concluso De Rossi.