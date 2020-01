Deschamps lancia l’allarme: “Si gioca troppo, il calcio esploderà”

Dopo Pep Guardiola, anche Didier Deschamps lancia l’allarme: nel calcio si gioca troppo. Il commissario tecnico della Francia, nel corso di un’intervista a Kicker, ha espresso preoccupazione sull’argomento. Queste le sue parole.

ALLARME – “Il calendario è troppo pieno e credo che difficilmente la situazione possa cambiare. Andando avanti con questo ritmo il calcio finirà per esplodere. La preparazione estiva si è fatta sempre più breve, le società rischiano di mandare in campo troppo presto giocatori che sono stati fuori a lungo. Anche per noi ct il lavoro si è fatto più complicato: il tempo per prepararsi alle grandi competizioni si è gradualmente ridotto. Non si pensa abbastanza alla salute dei calciatori, è un problema che riguarda tutti i Paesi. I giocatori sono costretti ad affrontare una partita dietro l’altra a ritmi frenetici”.