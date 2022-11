Di Canio: “La Juventus stava naufragando per colpa di Allegri. Ora…”

Paolo Di Canio , ex attaccante anche di Juventus e Lazio e ora opinionista in tv, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato a lungo della stagione bianconera in vista della sfida di oggi di campionato tra le due squadre.

L'ex centravanti si è soffermato in modo particolare sulla Juventus e sulle difficoltà avute in questa prima parte di annata: "La Juve stava naufragando perché non aveva uno spirito e non aveva le idee chiare. E questo lo imputo ad Allegri che fino a 4 settimane fa non ha aveva avuto il coraggio di lanciare i giovani. Un atto di coraggio andava fatto prima, però il tempo s'è perso e le cose non si vedevano".