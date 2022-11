Juventus-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 15^ giornata di Serie A.

Juventus-Lazio si gioca oggi, domenica 13 novembre 2022 alle ore 20:45 per òa 15^ giornata di Serie A. Il match di Torino sarà l'ultima sfida dell'anno del massimo campionato che si fermerà per il Mondiale e tornerà direttamente nel 2023.

Juventus-Lazio, le ultime Ancora alcuni dubbi di formazione per entrambe le squadre. Nella Juventus, Allegri non potrà contare su Vlahovic, alle prese con la pubalgia. In campo in attacco Kean e Milik. Ci sarà anche Di Maria anche se resta da capire se partirà titolare o meno. Nella Lazio, Sarri sarà senza Immobile e senza Zaccagni. Possibile tridente inedito con Pedro, Felipe Anderson e Cancellieri. In mezzo al campo toccherà a Milinkovic-Savic fare la differenza.

Probabili formazioni e dove vederla — Juventus-Lazio si gioca in posticipo serale domenica 13 novembre 2022. La gara andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45

La partita della 15^ giornata di campionato verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà quindi scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Juventus-Lazio in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.