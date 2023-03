Di Canio stronca l’Inter: “In autogestione. E Inzaghi…”

"È chiaro che non è Inzaghi l'unico problema, ma serve un po' di personalità per avere a che fare con gente di 33-34 anni che ormai ha un po' di pelo sullo stomaco. Lui è molto bravo a gestire, ma all'Inter serve un allenatore con determinate caratteristiche. Inzaghi non sembra in grado di stimolare i giocatori in un momento in cui le gerarchie sono cambiate. Brozovic è diventato prima riserva, Lukaku era titolare inamovibile e ora gioca soltanto quando serve far riposare Dzeko. Non è una situazione facile da gestire".