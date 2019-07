Disordini in Perugia-Casarano: emessi 11 Daspo

In seguito agli scontri avvenuti a margine dell’amichevole tra Perugia e Casarano, prevista a Pietralunga il 27 luglio e mai disputata, arrivano provvedimenti importanti. Infatti, come comunicato dalla Polizia sono stati emessi 11 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della squadra umbra che si trovavano sugli spalti. Secondo quanto riportano le forze dell’ordine, dopo che alcuni sostenitori del club pugliese avevano preso posto a sedere in tribuna, i tifosi del Perugia, ben più numerosi, si sono scagliati contro di loro constringedoli ad abbandonare lo stadio.

In seguito alle immediate indagini avviate dalla Digos della Questura di Perugia si è giunti ad individuare i presunti colpevoli, autori degli episodi di violenza, verbale e fisica. Dopo gli accertamente del caso, per gli undici identificati sono stati emessi i Daspo ed è stata inviata un’informativa all’Autorità Giudiziaria.