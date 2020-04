Douglas Costa, il gesto per i brasiliani: distribuisce cibo alle famiglie bisognose

Era tornato in Brasile per stare vicino alla famiglia, Douglas Costa, esterno della Juventus, sta trascorrendo l’isolamento in compagnia dei suoi cari e non solo. Come altri campionissimi del calcio, anche il brasiliano ha voluto dare una mano ai bisognosi in questo momento di emergenza per il coronavirus.

Come ha scritto lui stesso sui social nelle scorse ore, Douglas Costa e la fidanzata Nathalia Felix hanno deciso di andare in giro a distribuire cibo e alimenti a chi più ne ha bisogno. Su Instagram lo scatto con un furgone carico di generi alimentari di prima necessità e un messaggio chiaro da parte del giocatore: “Oggi ci siamo alzati in mezzo a tanta confusione e con una grande voglia di aiutare gli altri”. Un bel gesto che si aggiunge anche a quello della Juventus e dei suoi tesserati che ad inizio marzo avevano avviato una raccolta per gli ospedali di Torino e del Piemonte.