Dramma Eriksson: “Ho il cancro, mi resta poco da vivere”

Una terribile notizia scuote il mondo del calcio. Sven-Goran Eriksson ha contratto una grave forma di cancro. A darne l'annuncio è stato lo stesso ex allenatore in un'intervista alla radio svedese P1: "Nel migliore dei casi vivrò ancora per un anno o anche di più, nel peggiore meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci".