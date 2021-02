Emery sentenzia: “Il dominio del calcio spagnolo in Europa sta finendo…”

Unay Emery è abbastanza sicuro: il dominio del calcio spagnolo è ormai giunto al termine. Come riporta Marca, in vista della sfida del suo Villarreal in Europa League contro il Salisburgo, il tecnico ha parlato delle recenti prove viste nelle competizioni europee da parte dei club iberici.

Emery e il calcio spagnolo

Se la speranza è quella di rivedere le squadre spagnole ai vertici del calcio mondiale, Emery è comunque realista specie dopo la vittoria del Psg sul Barcellona che “ha aperto la strada agli altri club”. “Storicamente ci sono stati cicli di dominanza in Europa. Prima c’era il Milan, lo United, la Juventus e il Bayern. Di recente, e per un periodo lungo, il calcio spagnolo ha fatto vedere le sue qualità ma credo che ormai sia arrivato al termine e si sia un po’ perso. Quel ciclo probabilmente sta lasciando la strada aperta agli altri. In ogni caso mi auguro che il calcio spagnolo possa tornare a rafforzarsi in primis nel campionato. Poi, da spagnolo, volevo che il Barcellona vincesse e lo stesso vale per il Siviglia e per il Real Madrid. Io la penso così”.