Eriksen, 24 gol da fuori area: meglio di lui solo Messi. In top 5 tanta “Italia”

Il danese secondo solo a La Pulce del Barcellona nel top 5 campionato d'Europa

Un bolide di sinistro, frutto di potenza e coordinazione oltre che di una tecnica raffinata. Christian Eriksen si è preso a tutti gli effetti l' Inter e regala il pari ai nerazzurri di Conte nel big match di campionato contro il Napoli . Una rete che è valsa l'1-1 finale ma anche un dato da record per il danese.

Con quello messo a segno contro il Napoli, Christian Eriksen ha raggiunto quota ventiquattro gol da fuori area dalla stagione del suo arrivo al Tottenham (2013-2014). Come sottolineato da Opta, in questo periodo, nei cinque migliori campionati europei, soltanto Lionel Messi - inarrivabile con i suoi cinquantanove centri dalla distanza - è riuscito a fare meglio del danese. Nella speciale classifica si trovano nomi di tutto rispetto, tra l'altro giocatori che hanno militato o che ancora militano nel massimo campionato italiano. Alla pari di Eriksen, con 24 centri da fuori, ecco Coutinho, ex Inter, e Calhanoglu del Milan. Seguono poi a quota 23 Cristiano Ronaldo e Dries Mertens.