Eriksen, l’agente: “Giocherà ancora. In Italia non poteva. Saluterà i tifosi a San Siro…”

Parla Martin Schoots, procuratore del danese

Redazione ITASportPress

"La storia con l'Inter non poteva finire diversamente, ma sono ottimista per il futuro. Eriksen giocherà ancora". Sono queste le parole dell'agente del trequartista danese Martin Schoots che ha confermato a La Gazzetta dello Sport le sensazioni delle ultime settimane dopo la risoluzione ufficiale con i nerazzurri arrivata nella giornata di ieri. E ancora: "L'Italia è l'unico Paese in cui non potrebbe giocare. Mi hanno già contattato due squadre per sapere delle sue condizioni".

SALUTI - Sull'addio di Eriksen dall'Inter e il saluto ai tifosi: "Vuole salutare i tifosi. Fino ad ora ha potuto farlo solo con i dirigenti, ma vedrà anche i suoi compagni. Eriksen vuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui. L’hanno voluto fortemente come giocatore, e quando l’hanno conosciuto davvero, lo hanno apprezzato come uomo. A parte il calcio, questo rimarrà per sempre".

Staremo a vedere dunque come andrà avanti la vicenda legata al calciatore danese per il quale si prospetta l'ipotesi di un ritorno in Olanda all'Ajax o, in alternativa, un futuro all'Odense.