Eto’o, dure accuse dal Camerun: “La Fifa intervenga, è un corrotto”

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in queste ore in Camerun. Quello che è stato un idolo per diversi anni, Samuel Eto'o, è ora considerato un nemico per il calcio del paese con forti accuse, quelle di corruzione. L'ex calciatore è stato beccato tempo fa in una dichiarazione alquanto shock, dove avrebbe favorito la promozione di un club in massima divisione: "Tranquillo, vi facciamo salire in A...". Visto quanto accaduto con Rubiales, la Lfpc (lega che riunisce i club del Camerun) ha deciso di intervenire presentando una lettera alla Fifa e alla CAF affinchè vengano presi provvedimenti contro Eto’o.