Da Montella a Calzona, già quattro c.t. italiani a Euro 2024

Se da una parte la nazionale italiana non è ancora certa di partecipare agli Europei, dall'altra ci sono quattro allenatori italiani già certi di un posto a Euro 24. Si tratta di Vincenzo Montella, Domenico Tedesco, Marco Rossi e Francesco Calzona. Gli ultimi due hanno strappato la qualificazione nella giornata di ieri, iscrivendo Ungheria e Slovacchia al gruppo di qualificate insieme a Turchia e Belgio. La squadra di Rossi ha pareggiato in extremis in casa della Bulgaria: un 2-2 arrivato al 97' grazie all'autogol del difensore Petkov, che ha fatto esplodere di gioia la panchina ungherese. Anche Calzona può festeggiare: l'ex assistente di Sardi e Spalletti ha guidato la Slovacchia alla qualificazione, arrivata matematicamente grazie al successo per 4-2 sull'Islanda. Decisiva la doppietta nel secondo tempo di Haraslin: tre punti che hanno consentito alla Slovacchia di blindare il secondo posto alle spalle del Portogallo.