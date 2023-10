Euro 2024: Francia qualificata, ma Deschamps vuole centrare un altro obiettivo

La Francia ha un conto in sospeso con gli Europei. Due volte campione, nel 1984 in casa e nel 2000 al termine della finale vinta sull'Italia a Rotterdam grazie al golden gol di David Trezeguet, i Bleus hanno ancora addosso le scorie del ko nella finale dell'edizione casalinga del 2016 contro il Portogallo e dell'eliminazione ai rigori agli ottavi contro la Svizzera nel 2021.

In Germania la squadra di Didier Deschamps si presenterà come la favorita numero uno, forte del titolo mondiale vinto nel 2018 in Russia e della finale persa ai rigori in Qatar contro l'Argentina. Il percorso di qualificazione è stato privo di ostacoli: sei vittorie in sei gare nel Gruppo B, percorso netto come fatto solo dal Portogallo.