Malta-Italia, Ct. Marcolini avverte gli azzurri: “Non rinunceremo a giocare”

Le parole del Ct maltese che, per ironia della sorte, è proprio italiano

L'Italia affronterà Malta domani, in occasione del secondo match delle qualificazioni a EURO 2024. A fronte di un primo appuntamento deludente - sconfitta per 2-1 dall'Inghilterra - la Nazionale allenata da Roberto Mancini è chiamata alla vittoria. Tre punti che se per molti potrebbero sembrare scontati, beh, in realtà non lo sono. Ne è dello stesso parere il CT della Nazionale avversaria, Michele Marcolini: "Il nostro atteggiamento dipenderà dal loro. Grande attenzione alla fase difensiva ma non rinunceremo a giocare".

SU RETEGUI - Per ironia della sorte, l'Italia si gioca la qualificazione ai prossimi campionati Europei contro un tecnico italiano. Si, perché Michele Marcolini è un ex giocatore di Serie B del Chievo che ha cercato e trovato fortuna da Commissario Tecnico del Malta prendendo il posto di Davis Mangia. Queste le parole del CT avversario su Mateo Retegui, il nuovo volto degli azzurri: "L'inizio è stato buono, in area di rigore può dire la sua e quando ne ha la possibilità può anche segnare. Se continuerà così potrà dare una grande mano agli azzurri".

SUL MATCH DI DOMANI - Michele Marcolini è convinto che sarà l'Italia a fare la partita. "Domani dubito che avranno qualche problema di atteggiamento. L'Italia resta campione d'Europa in carica e ha sempre costruito un gioco propositivo e d'attacco. Il fatto che vogliano subito riscattare la sconfitta di giovedì per noi non può che essere una preoccupazione" ha concluso il CT del Malta in conferenza stampa di vigilia.