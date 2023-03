Retegui segna con l’Italia: striscione a Canicattì, città delle sue origini

Esordio con gol per Mateo Retegui , attaccante italo argentino che ha segnato al suo debutto con la Nazionale azzurra la rete dell’1 a 2 contro l’Inghilterra al Maradona di Napoli nella prima sfida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Nel Belpaese sembrano già tutti pazzi di lui, in particolar modo a Canicattì, la città dell’Agrigentino da dove il nonno di Mateo è emigrato. Infatti, come confermano anche alcuni scatti condivisi sui social, in città, sul ponte di via Cirillo, è apparso uno striscione dedicato proprio all’attaccante del Tigre.