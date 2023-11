Ucraina-Italia, le formazioni ufficiali

A Leverkusen l'Italia si gioca il pass diretto per Euro 2024 nello scontro diretto contro i gialloblù, appaiati in classifica agli Azzurri, ma costretti a vincere per riequilibrare il computo degli scontri diretti

Redazione ITASportPress

Tutto pronto alla BayArena di Leverkusen, dove alle 20.45 Ucraina e Italia scenderanno in campo per l'ultima giornata del Gruppo C di qualificazione ad Euro 2024.

Chi sarà ad accompagnare direttamente in Germania l'Inghilterra già vincitrice del raggruppamento? Le due squadre sono appaiate al secondo posto a quota 13 punti, all'Italia basta un pareggio in virtù dello scontro diretto con i gialloblù vinto all'andata per 2-1 a Milano.