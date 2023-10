Euro 2032 assegnato a Italia e Turchia. Edizione 2028 a Regno Unito e Irlanda

Terza volta invece per l'Inghilterra dopo il 1996 e il 2020, quando otto gare, tra le quali semifinali e finale, si disputarono a Wembley. Sarà invece l'esordio come paesi ospitanti per Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda.

"Buon lavoro alla Figc, alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento - il commento, affidato all'Ansa, del ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi - Bisogna lavorare sodo e in modo costruttivo per il calcio di oggi, che deve porsi l'obiettivo, concreto e non rinviabile, di migliorare le infrastrutture, il modello di gestione e le modalità di relazione con appassionati e tifosi, a partire dalle giovani generazioni".