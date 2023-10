Evra: “La guerra? Io mi schiero dalla parte… dell’umanità”

Situazione molto delicata quella riguardante il conflitto israelo-palestinese, che nelle ultime settimane ha causato un elevato numero di vittime. Mobilitandosi contro ogni tipologia di guerra, diversi calciatori ed ex si sono sfogati tramite social. Tra questi anche Patrice Evra, che con speranza ha chiesto la conclusione dei bombardamenti: "È difficile non continuare a parlare di quello che sta succedendo in questo momento - ha scritto l'ex calciatore nel posto condiviso sul suo profilo Instagram -. Morte, dolore, odio, rabbia, ingiustizia, ecc... ma io scelgo di schierarmi dalla parte della speranza. Scelgo l'umanità più di ogni altra cosa e di ogni altra guerra. Credo nella speranza e so che diventerà reale". L'ex Manchester United e Juventus è un profilo particolarmente buffo e stravagante quando si mostra sui social, ma questa volta no. Serio e concentrato, la situazione è grave e va affrontata a testa alta.