Fabregas ammette: “Mourinho? Ha giocato con la mia mente tirando il meglio”

L'ex centrocampista oggi allenatore del Como Under 19 ha parlato del mestiere di tecnico. Poi due parole sui manager che ha incontrato in carriera

Intervenuto ai microfoni di The Coaches Voice, Cesc Fábregas ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei suoi primi pensieri da allenatore. Quest'estate ha infatti lasciato il calcio giocato e accettato l'incarico di tecnico del Como Under 19. Queste le sue parole: "Quest'esperienza mi sta facendo guardare il calcio in modo diverso. Ha reso l'addio da calciatore molto più semplice di quanto pensassi".

Poi l'ex centrocampista ha parlato degli allenatori che ha incontrato nel corso della sua carriera. Tra Wenger, Guardiola e Mourinho: "Wenger mi trattava come un figlio. Lui aveva sempre un piano per te ed era un leader. Guardiola era decisamente diverso, molto più distaccato e quest'atteggiamento per lui ha funzionato. Infine Mou, beh che dire. Con lui parlavamo ogni giorno e mi trasferiva tanta fiducia. Mi sentivo il migliore. Ha giocato con la mia mente in un modo che nessun altro aveva mai fatto prima, e questo ha tirato fuori il meglio da me. È incredibile".