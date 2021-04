Ferrero vuole il Palermo: la conferma dell’avvocato Sergio Scicchitano

L'attuale numero uno della Sampdoria sempre interessato al club rosanero

Una salvezza tranquilla praticamente ottenuta con la Sampdoria, ma Massimo Ferrero , numero uno blucerchiato, vuole di più e le sue mire non si fermano al club ligure. Infatti, il suo interesse per il Palermo, ormai ben noto ai più, pare essere sempre più concreto.

A darne conferma è l'avvocato Sergio Scicchitano intervenuto al Giornale di Sicilia per spiegare la posizione del Viperetta: "L’obiettivo è quello di rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario", ha detto il legale. "Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, quindi è stata presentata al Comune di Palermo un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o - conclude - la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora".