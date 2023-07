Figc, Gravina: “Basta a riammissioni e ripescaggi perchè bloccano il sistema”

Sul tema della riforma del lavoro sportivo, il presidente federale ha sottolineato la volontà di aggiornare nella riunione del prossimo 4 agosto l’impianto delle nuove norme per affrontare alcune criticità emerse dopo le prime settimane di applicazione. L’obiettivo è creare un nuovo equilibrio del sistema a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 che ha determinato l’abolizione quasi totale del vincolo sportivo e la conseguente rivisitazione (interna alla Federazione) del meccanismo dei premi di formazione tecnica. Gravina ha ribadito la massima attenzione verso il mondo dei Dilettanti e ha invitato tutte le componenti a riunirsi in maniera permanente per rivisitare al meglio l’impianto normativo (in particolare, la previsione dei premi di formazione tecnica anche per il tesseramento biennale da giovane di serie e la definizione di accordi collettivi in ambito dilettantistico che siano semplici, flessibili e assolutamente rispettosi delle peculiarità dei diversi livelli della LND), a garanzia dell’impegno e dello sforzo che le società dilettantistiche profondono, in particolare per il calcio giovanile.

BILANCIO CONSUNTIVO 2022. Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2022, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 2,5 milioni di euro. L’operato della Federazione si è contraddistinto per l’impegno profuso nelle attività di valorizzazione e sviluppo delle potenzialità federali in campo sportivo, commerciale, istituzionale e sociale, nonché per il perseguimento degli obiettivi di buona gestione, con il fine ultimo di assicurare un elevato livello di servizi strettamente connessi ai propri scopi istituzionali legati all’attività del giuoco del calcio e agli aspetti sociali ad essa connessi, garantendo i migliori risultati sportivi, organizzativi ed economici. Il valore della Produzione si attesta a 191,1 milioni di euro, i Costi di Produzione sono pari a 188 milioni di euro con Costi per l’Attività Sportiva pari a 125 milioni di euro e Costi di funzionamento pari a 43,4 milioni di euro, determinando il valore del Margine Operativo Lordo (MOL) in 22,7 milioni di euro. Il Risultato Ante Imposte è pari a 3,6 milioni di euro.

“Il messaggio che emerge da questo Bilancio Consuntivo – ha sottolineato Gravina – è che i risultati economico-finanziari della nostra Federazione sono quasi completamente sganciati dai risultati sportivi. Alcuni osservatori esterni al nostro mondo erano preoccupati del fatto che la seconda mancata partecipazione al Mondiale potesse avere un effetto devastante nei conti della Federazione, ma questo non è avvenuto. Anzi, siamo cresciuti, a testimonianza che stiamo lavorando su un livello di valorizzazione importante di tutte le dimensioni del mondo del calcio. Grazie quindi all’Area Revenue e a tutta la nostra struttura per aver raggiunto questo straordinario risultato. Siamo una realtà solida”.

GRADUATORIE INTEGRAZIONE ORGANICI CAMPIONATI. Preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, per quanto riguarda la Serie B è stata definita la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio secondo il seguente ordine: Brescia e Perugia. In Serie C, tenuto conto della rinuncia del Pordenone, il Consiglio ha deciso di riammettere il Mantova, quale squadra migliore classificata nella regular season nei tre gironi di Lega Pro. In seguito, preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, è stata definita la graduatoria per l’eventuale integrazione dell’organico secondo il seguente ordine: Atalanta (seconda squadra), Casertana e Piacenza. Il Consiglio ha deciso di non procedere, al momento, all’integrazione degli organici.

“Ogni anno a causa di ipotetiche riammissioni e ripescaggi si blocca tutto il sistema – ha dichiarato Gravina – dobbiamo dire basta. Dall'anno prossimo anticiperemo i termini d'iscrizione ai campionati. Non abbiamo proceduto all’integrazione degli organici in attesa delle decisioni della giustizia”.

Nella Serie B Femminile, a seguito della carenza di organico, ricevute le domande di Tavagnacco, Freedom FC e Meran Women e tenuto conto dei criteri di integrazione, il Consiglio ha deciso di procedere con l’ammissione del Comunale Tavagnacco.

MODIFICHE REGOLAMENTARI. Il Consiglio ha provveduto a modificare l’art.40, comma 1 bis delle NOIF e l’art.46, commi 1 e 2 del Regolamento AIA per consentire fino al compimento del diciannovesimo anno di età il doppio tesseramento per gli arbitri che siano tesserati con società dilettantistiche o di Settore Giovanile e Scolastico. Su richiesta della Lega Serie A, il Consiglio ha deciso di modificare il format del campionato Primavera 1 dalla stagione 24/25, prevedendo l’incremento dell’organico da 18 a 20 squadre. Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio Federale, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l’UE e la Gran Bretagna, ha deliberato di richiedere al CONI l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli quindi dalle quote di ingresso.