Figo ammette: “Coronavirus? Preoccupati per Euro2020, non ci resta che aspettare…”

Cresce la preoccupazione per la diffusione del coronavirus, che sta facendo registrare un numero sempre più alto di contagiati in tutta Europa. Una situazione che sta avendo ripercussioni anche sul mondo dello sport e del calcio, tanto che potrebbero essere a rischio anche i prossimi Europei. Proprio su questo argomento, come riporta AS, è intervenuto l’ex calciatore portoghese Luis Figo, ambasciatore di Euro2020.

PREOCCUPAZIONE – “La diffusione del coronavirus è una preoccuazione per tutti noi. Mancano ancora tre mesi agli Europei, alcuni ricerche dicono che il virus perderà efficacia con l’arrivo della primavera. Non ci resta che aspettare”.

