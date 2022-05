Finale Coppa Italia, gli incassi saranno da record

Numeri importanti per il match tra Juventus e Inter

Allo stadio Olimpico di Roma, questa sera andrà in scena l’atto conclusivo della Coppa Italia con la finale tra Juventus e Inter . Le due compagini torneranno a sfidarsi per contendersi il trofeo dopo 57 anni e le rispettive tifoserie hanno risposto presente a questo appuntamento.

In precedenza, numeri davvero memorabili c'erano stati per la semifinale di questa annata fra Inter e Milan giocata però a San Siro. In quell'occasione l'incasso era stato pari a 4.156.710 euro, ottenuti sulla base di ben 74.508 spettatori che erano presenti al Meazza.