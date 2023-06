Fiorentina, Commisso bacchetta Juve: “Quel tweet assurdo. Su Chiesa e Vlahovic…”

Dopo la finale amara di Conference League tra la sua Fiorentina e il West Ham, nella conferenza stampa di fine stagione il presidente viola Commisso ha parlato della stagione della squadra di Italiano poi ha bacchettato la Juventus per un tweet sui profili social di congratulazioni al club inglese. "È stata una stagione molto positiva, addirittura eccellente in alcuni momenti. Dispiace per il popolo viola non sia arrivato il trofeo, ma perdere in finale significa esserci arrivati e per me giocatori e tifosi sono tutti degli eroi. In Conference League sono partite in 176, solo due l'hanno giocata. Noi e quegli 'animali' del West Ham, parlando dei tifosi: visto quello che hanno fatto a Biraghi condizionando lui e tutta la squadra. Speriamo che la Uefa prenda provvedimenti". Tweet Juve? “Non mi è piaciuto affatto, non so chi decide queste cose da loro, io non lo avrei mai fatto ma si va avanti e si accettano anche queste cose". Sempre sulla Juve: "Da Chiesa e Vlahovic abbiamo incassato 135 milioni fondamentali per le nostre casse, spendendo 15 milioni tra Cabral e Jovic che in questa stagione hanno fatto quasi il doppio delle loro reti. Magari riuscissi a far così per tutti i reparti (ride, ndr). Poi vedremo cosa ne pensa l'allenatore ma siamo molto contenti degli attaccanti".