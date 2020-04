Floro Flores e il no alla Juventus: “Non rinnego quella scelta. Ecco perché…”

Interessante intervista rilasciata da Antonio Floro Flores al Corriere dello Sport. L’ormai ex attaccante ha rivelato un particolare retroscena legato al suo passato quando, nel gennaio 2011 disse no ad un’offerta della Juventus.

RIFIUTO – “Ero giovane. Se fossi andato alla Juventus, magari avrei avuto una carriera migliore, ma non avrei giocato titolare. Non rinnego quella scelta”, ha detto l’ex centravanti. “L’unica decisione affrettata l’ho presa per colpa di Guidolin, ai tempi dell’Udinese. Non andavamo d’accordo, scappai da lui e accettai l’offerta del Granada”.

TECNICI – In precedenza, invece, Floro Flores aveva giocato all’Arezzo in serie B ed ebbe nella stessa stagione sia Sarri che Conte. Sui i due ha detto: “Conte ha sempre avuto la mentalità vincente, ma nel 2006 aveva appena iniziato ad allenare. Noi calciatori non lo aiutammo molto e fu esonerato. Sarri aveva idee all’avanguardia, praticava già il tiki-taka”.

FLORO FLORES E IL RETROSCENA SU SARRI