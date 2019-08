Foggia, tutto fatto per Mancini: accordo trovato, sarà il nuovo allenatore

Sembrava poter essere solo una voce di mercato, invece, Amantino Mancini nuovo allenatore del Foggia è sempre più realtà.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, l’ex calciatore anche di Roma, Milan e Inter starebbe per approdare in Italia per firmare il contratto da allenatore del club pugliese. Nonostante le proteste di alcuni tifosi, che nelle scorse ore sui social si sono rivelati contrari all’arrivo al Foggia di Mancini a causa della precedente condanna in primo grado con rito abbreviato per violenza sessuale, la società ha scelto di puntare comunque sul brasiliano. L’ufficialità e quindi la firma, dovrebbero arrivare nelle prossime ore, per la precisione nella giornata di domani.

Mancini partirà dal Brasile questa sera e sbarcherà in Italia domani. Per l’ex calciatore si tratta della prima esperienza alla guida di un club.