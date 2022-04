Freddy Rincon non ce l’ha fatta: morto dopo l’incidente in auto

La triste notizia nelle prime ore del giorno

"La FCF è profondamente addolorata per la morte di Freddy Eusebio Rincon Valencia e invia un messaggio di sostegno e incoraggiamento alla sua famiglia, agli amici e ai parenti in questo momento difficile". E ancora: "Rincon ha fatto parte della nostra Nazionale colombiana ai Mondiali in Italia 1990, USA 1994 e Francia 1998. Oltre che alla Copa América in Cile 1991, Ecuador 1993 e Uruguay 1995. Ha giocato nell'Independiente Santa Fe e nell'America di Cali in Colombia. Oltre a diversi club in Brasile e in Italia, è stato anche il primo colombiano ad indossare la maglia del Real Madrid in Spagna. È una grande perdita per la sua famiglia e i suoi amici, ed è anche una perdita per il nostro sport. Ci mancherà e lo ricorderemo con grande affetto, rispetto e ammirazione. Inviamo forza e sostegno alla sua famiglia, sperando che possano sopportare questa triste e dolorosa perdita".