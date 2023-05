Futuro Zidane, Dugarry: “Ecco quale squadre non allenerà”

Zinedine Zidane non tornerà ad allenare per una squadra qualunque. È questo il succo del discorso esposto da Christophe Dugarry, ex compagno e campione del mondo con il francese, convinto delle intenzioni dell'ex Real Madrid. Che l'allenatore sia in attesa di un progetto che stuzzichi la propria curiosità, beh, è ormai noto a tutti. Certo non si pensava che sarebbe stato così selettivo. Il suo nome è stato spesso accostato a club quali la Juventus, il Psg e l'Olympique Marsiglia ma ad oggi solo indiscrezioni negate da Zizou. A parte i bianconeri, che il francese allenerebbe con piacere, ma è una trattativa complicata. "Ha i suoi criteri e i suoi desideri - ha dichiarato Dugarry a Rmc - . Allenare tanto per allenare non significa nulla, così si diventa funzionari del calcio".

Successivamente l'ex attaccante francese ha parlato dell'importanza della fama riscossa da Zidane al Real Madrid. Tre Champions League consecutive e gestione, quasi, impeccabile dello spogliatoio che ne hanno fatto uno degli allenatori più ambiti a livello Europeo: "Ha già vinto molto e questo è un vantaggio, perché può scegliere. Non perderà la strada in un club che non gli interessa, che non gli piace, dove non è in grado di trasmettere la sua conoscenza del calcio". Per rivedere Zizou in panchina, dunque, dovremo attendere che un club vada incontro alle sue esigenze, economiche e sportive. Zinedine ama il gioco del calcio e ora vuole trasferire questa passione, ma dove e come vuole lui.