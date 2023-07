Gagliardini, il saluto all’Inter: “Grazie, è stato un privilegio”

Terminato il contratto che lo legava all' Inter fino al 30 giugno, Roberto Gagliardini ha salutato definitivamente il club. In attesa di definire il suo futuro, il classe '94 ha dedicato un pensiero a tutto il mondo nerazzurro tramite i social.

"Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie A TUTTI per questo viaggio incredibile!! GRAZIE INTER".