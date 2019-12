Galatasaray, l’affondo di Nzonzi: “Il problema? Quelli davanti, non si muovono…”

Esperienza fin qui tutt’altro che positiva, quella di Steven Nzonzi al Galatasaray. L’ex centrocampista della Roma, nella scorsa settimana, è stato messo fuori rosa a causa di alcuni comportamenti indisciplinati nel corso degli allenamenti, ma lui, parlando a Fanatik, si è scagliato contro i suoi compagni di squadra.

ATTACCO – “Non sono mai riuscito a trovare un giocatore che corra in avanti quando ho la palla e che si posizioni in maniera adeguata. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma chi sta davanti, che non fa i giusti movimenti. Non fa differenza chi gioca, la problematica rimane sempre la stessa”.

