Gasperini replica a Papu Gomez: “Lui mi ha aggredito. Via dall’Atalanta perché…”

Il tecnico dell'Atalanta ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Gomez

Mattinata di tensione per l'ambiente Atalanta scosso alle prime luci del giorno dalle dichiarazioni choc di Papu Gomez che aveva raccontato di una tentata aggressione del suo ex mister Gasperini come motivazione del suo addio alla Dea. Dopo alcune ore è arrivata la replica durissima dell'allenatore che a Gazzetta.it ha rispedito le accuse al mittente.

VERSIONE -Gasperini ha voluto dare la sua versione dei fatti: "I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club", ha sentenziato il mister. "Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sè con le prestazioni, come faceva all’Atalanta".