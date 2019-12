Genoa da record: squadra con più marcatori diversi nell’ultimo decennio

Annata particolare quella vissuta dal Genoa. Ultimo posto in classifica e situazione complicata. Magra consolazione, un piccolo record messo a segno dalla società di Preziosi. Come scrive Opta, infatti, i rossoblù si piazzano al primo posto di una speciale classifica: quella delle formazioni che hanno mandato in gol più marcatori differenti.

Il Genoa è la squadra, considerando i 5 top campionati d’Europa, ad aver fatto gol con ben 98 giocatori diversi. Prima in assoluto nell’ultimo decennio davanti a Fiorentina (86), Siviglia (85), Milan (83) e Rennes (80).

