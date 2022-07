Si gioca alle 17.

Redazione ITASportPress

Test amichevole importante questa sera per il Genoa di mister Blessin che sarà impegnato alle 17 contro il Maiorca. Partita che servirà alla formazione rossoblù per capire a che livello di preparazione si sia arrivati in vista della stagione 2022-23 che vedrà il Grifone impegnato in Serie B.

Genoa-Maiorca, probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Maiorca, inizialmente in programma a Wattens, si giocherà invece a Schwaz, sempre in Austria, nella serata di oggi, venerdì 22 luglio alle ore 17.00. La squadra di mister Blessin sfiderà gli spagnoli in una gara che potrà essere seguito dai tifosi e appassionati dei rossoblù in diretta tv e streaming.

Per vedere il match del Grifone lo si potrà fare in esclusiva su Helbiz Live, che trasmetterà la partita gratis, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento. L'app della piattaforma è scaricabile sulle moderne smart tv. Inoltre, Genoa-Maiorca sarà visibile in diretta streaming, anche in questo caso gratis e senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, sempre su Helbiz Live: app scaricabile su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Non avendo molti dati a disposizione sulla formazione degli spagnoli, questa potrebbe essere la squadra che scenderà in campo per il Genoa:

GENOA (4-4-2): Semper; Candela, Dragusin, Vogliacco, Czyborra; Portanova, Badelj, Cassata, Melegoni; Coda, Favilli. All. Blessin

Da vedere se ci sarà spazio per il neo arrivato Yalcin. Difficile comunque un suo impiego.