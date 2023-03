Georgia-Norvegia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Redazione ITASportPress

Georgia-Norvegia si gioca questa sera, martedì 28 marzo 2023, alle ore 18. Appuntamento con il match di qualificazione ad Euro 2024 dove sarà protagonista anche il "napoletano" Kvaratskhelia.

Georgia-Norvegia, le ultime Una gara che si annuncia piuttosto combattuta. Se i padroni di casa non partono esattamente col favore del pronostico, gli ospiti, privi di Haaland, non sono poi così avanti. Ci sarà modo di vedere in campo Kvaratskhelia, Zivzivadze, Chakvetadze per quanto riguarda il pacchetto avanzato della Georgia. I norvegesi potrebbero rispondere con Berge, Sorloth e Elyounoussi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Georgia-Norvegia si giocherà come detto oggi, martedì 28 marzo 2023 alle ore 18 alla Batumi Arena. Per gli appassionati di grande calcio e delle due Nazionali ci saà modo di vedere la partita in diretta tv e streaming.

Per gli abbonati a Sky, infatti, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Football (canale numero 203), a occuparsi della telecronaca sarà Nicola Roggero.

In generale tutti i match di qualificazione a Euro 2024 saranno trasmessi anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky potranno seguirli attraverso la app di Sky Go; chi non lo è può collegarsi a NOW e attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kashia, Dvali, Kobakhidze; Lobzhanidze, Kvekveskiri, Aburjania, Gocholeishvili; Kvaratskhelia, Zivzivadze, Chakvetadze.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Berge, Sorloth, Elyounoussi.