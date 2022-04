Germania, Neuer non si nasconde: “Vincere il Mondiale è il mio unico obiettivo”

Parla il portiere tedesco

Manuel Neuer, capitano della Germania, non si nasconde dopo i sorteggi dei gironi per il Mondiale 2022 in Qatar. Il portiere tedesco ha così commentato il raggruppamento che vede la sua Nazionale essere stata inserita insieme a Spagna, Giappone e la vincente dello spareggio fra Costa Rica e Nuova Zelanda, nel gruppo E.