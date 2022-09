Germania-Ungheria, le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Germania e Ungheria di oggi venerdì 23 settembre, si giocherà come detto alle 20:45 e sarà valida per la quinta giornata della Nations League. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky al canale Sky Sport Uno, con la telecronaca che verrà affidata a Nicola Roggero. Sarà possibile assistere al match anche in live streaming, sempre per gli abbonati Sky attraverso l’app di Sky Go oppure usufruendo del servizio on demand di Now.