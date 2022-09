Italia-Inghilterra, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la quinta giornata di Nations League.

Italia-Inghilterra si gioca questa sera, venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20:45 per la quinta giornata del girone di Nations League. Una sfida importantissima che evoca ricordi dolci ai colori Azzurri ma che si annuncia piuttosto complicata per l'assenza di diversi calciatori e la necessità di fare risultato.

Chi vince il girone accede alle semifinali di Lega A, chi arriva ultimo retrocede in Lega B. Italia a quota 5 punti, Inghilterra 2. La sfida verrà arbitrata dallo spagnolo Jesus Gil Manzano. Gli Azzurri arrivano dal brutto k.o. contro la Germania mentre gli inglesi dalla sconfitta casalinga contro l'Ungheria per 0-4,

La squadra di Mancini si affiderà in porta a Donnarumma che farà ritorno a San Siro dopo l'addio al Milan. In avanti forfait di Immobile all'ultimo minuto. Potrebbe esserci spazio per Raspadori e anche per il giovane Cancellieri con Scamacca o Gabbiadini. L'Inghilterra si affiderà, invece, al solito bomber Harry Kane in avanti.