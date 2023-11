Gerrard: “Arrivo Ronaldo decisivo per crescita della Saudi Pro League”

Steven Gerrard , ex giocatore del Liverpool e dell'Inghilterra, ora allenatore dell'Al-Ittifaq, ha osservato che il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al -Nasr è stato cruciale per lo sviluppo della Saudi Pro League. “L'arrivo di Ronaldo – il miglior giocatore della storia, come lo chiamiamo noi – è stato ovviamente un trasferimento enorme. Ha ancora tanto da dare al calcio. Per sei mesi ho guardato Ronaldo giocare, ho guardato alcune partite e recensioni di partite. Penso che da allora in molti abbiano iniziato a parlare di questo campionato. Dopo l'arrivo di Ronaldo, sono venuti qui anche altri calciatori famosi e di talento. Ciò ha coinciso con il periodo in cui mi sono ritrovato disoccupato e alla ricerca di una nuova opportunità. Sono rimasto impressionato guardandolo da lontano. Quando l'agente mi ha suggerito un paio di opzioni da questa nazione, sono stato molto felice di valutarle", ha detto Gerrard al servizio stampa della Saudi Pro League.