Gerrard rivela: “Il Real voleva che facessi la guerra con il Liverpool per acquistarmi, Mou mi voleva al Chelsea…”

Avrebbe potuto esserci il Real Madrid nel destino di Steven Gerrard, bandiera del Liverpool dal 1998 al 2015 ed attuale allenatore dei Glasgow Rangers. In più di un’occasione, infatti, i blancos hanno cercato di aggiudicarsi le prestazioni dell’ex centrocampista, talvolta anche in maniera poco ortodossa. A rivelarlo, nel corso di The Greatest Game, è stato lo stesso inglese.

GUERRA – “Il Real voleva che facessi una guerra con il Liverpool per acquistarmi, sarebbe stato l’unico modo in cui avrei potuto lasciare i Reds”.

MOURINHO – “Mourinho mi voleva al Chelsea. Credo che una cosa fantastica sarebbe stato essere allenato da lui in Champions League al Real Madrid”.

