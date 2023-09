Gigi Riva sul nuovo ruolo in Nazionale di Buffon: “Porterà entusiasmo”

Da capodelegazione a capodelegazione. Gigi Riva sa bene il nuovo ruolo in cui si è calato Buffon : uomo-immagine del nuovo corso della Nazionale di Spalletti . E un'eredità importante, carica di significato, da raccogliere con attenzione e serietà: quella di Gianluca Vialli. Riva si è espresso così sul nuovo ruolo di Buffon: "Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale. È una bellissima figura. Quello di capo delegazione è un ruolo che gli calza a pennello. Gli sta proprio bene: è bello vederlo in divisa. Buffon è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo ".

L'ex bandiera del Cagliari fu capodelegazione dell'Italia di Lippi ai Mondiali del 2006 in Germania. Mantenne grande dignità e serietà per tutta la durata del suo incarico, senza mai andare sopra le righe. E Riva ricorda volentieri quei tempi: "Da fumatore ogni tanto uscivo fuori a fumarmi la sigaretta con Gigi e a far due chiacchiere. Ed erano bei momenti anche perché con lui si può tranquillamente parlare di tutto, non necessariamente di calcio. Ma di vita normale, di quotidianità, di argomenti diversi. Il nostro è stato un rapporto semplice e splendido. Quello che ha raccolto in carriera dimostra che razza di calciatore è stato".