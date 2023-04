Gravina: “Stadi in Italia? Lontani anni luci rispetto al resto d’Europa”

Al Coni è andato in scena il convegno 'Il futuro degli stadi in Italia'. Ad intervenire anche il presidente della Figc Gabriele Gravina in collegamento da remoto.

Il numero uno della federcalcio ha commentato la situazione di molti stadi italiani a confronto con quelli europei: "In Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli stadi, che è fondamentale. Vorrei aggiungere un dato che è significativo: negli ultimi 15 anni sono stati realizzati 187 nuovi stadi nei paesi Uefa, in Polonia e Turchia ben 29, mentre nello stesso periodo qui ne sono stati inaugurati 5. L’incidenza è dell’1% degli investimenti totali in Europa", le parole di Gravina riprese dall'ANSA.